Unaniem goedgekeurd: parlement legt reclame voor tabak volledig aan banden 

Al sinds 1999 is er veel reclame op tabaksproducten verboden. Daarmee wil de overheid roken ontmoedigen, omdat het nog steeds de belangrijkste oorzaak is van longkankers die we eigenlijk zelf kunnen vermijden.

Maar die wetgeving liet nog enkele uitzonderingen toe. Zo mag reclame voor tabaksproducten nog "op affiches in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen".

Die affiches hangen ook in dagbladwinkels in de omgeving van scholen, en "jongeren komen daar wel eens, bijvoorbeeld om snoep te kopen", zegt Karin Jiroflée van SP.A. Daarom wordt die uitzondering vanaf januari 2021 geschrapt.