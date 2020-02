Waren 9 Belgen beter in China gebleven en kan coronavirus gevaarlijker worden? Viroloog Marc Van Ranst beantwoordt uw vragen

In Nederland heeft de overheid beslist om de meeste geëvacueerden niet in het ziekenhuis te laten verblijven. Zij mogen thuis "in quarantaine" blijven, als ze een aantal regels volgen. Zo mogen ze het huis niet verlaten en geen andere mensen binnenlaten. Volgens Van Ranst is dat niet de beste keuze.

"Nu we weten dat er niet alleen in België, maar ook in Duitsland een aantal teruggekeerde mensen besmet waren, denk ik dat de Nederlanders een beetje spijt hebben van hun beslissing. Het is veel gemakkelijker om mensen regelmatig op te volgen wanneer ze allemaal samen in één ziekenhuis zitten, dan wanneer je hen op hun erewoord laat beloven om gewoon thuis te blijven."