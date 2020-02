Volvo stopt treinverbinding tussen de Chinese stad Xi'an en Gent door coronavirus

Sinds midden vorig jaar heeft Volvo een rechtstreekse spoorverbinding tussen North Sea Port en de Chinese stad Xi'an voor het vervoer van hun wagens. Het bedrijf maakt er twee keer per week gebruik van. Omdat de productie in de Chinese fabrieken voorlopig stopgezet is als veiligheidsmaatregel door het coronavirus mogen de treinen die vanuit China komen niet rijden. "Dat heeft de Volvo Group beslist", legt Barbara Blomme van Volvo Cars Gent uit. "Voorlopig blijven de treinen omgekeerd, van Gent naar China, met een tussenstop in Polen, wel nog rijden." Die tussenstop is nodig voor het geval er niet kan worden doorgereden naar China, de wagens kunnen daar tijdelijk gestockeerd worden.