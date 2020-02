Vragen bij Vlaamse app en website over gezonde voeding: “550.000 euro? Te zot voor woorden”

Roerend in kookpotten lanceerde minister Wouter Beke vorige week een app en website met informatie over gezonde voeding. Met “Zeker gezond” wil de Vlaamse overheid iedereen betrouwbare informatie over voeding geven.

De app is in een week tijd ruim 37.000 keer gedownload. Dat zegt minister Beke in een antwoord op een vraag van Open VLD’er Maurits Vande Reyde in de commissie Volksgezondheid in het Vlaams Parlement. De app kreeg van gebruikers een gemiddelde score van 4,4 op 5. Volgens Beke tonen deze cijfers aan dat de app inspeelt op een grote behoefte.