Huis voor slachtoffers tienerpooiers Ne(s)t onder vuur: minister stuurt inspectie, giften Warmste Week herbekeken

Naar aanleiding van de commotie worden nu ook de giften aan de vzw in vraag gesteld die verzameld werden in het kader van de Warmste Week van VRT. De Koning Boudewijnstichting, die zich ontfermt over de uitbetaling van de giften, heeft alle actievoerders laten weten dat ze hun gift kunnen herbekijken als ze dat willen. Het geld was tot nu nog niet overgemaakt, omdat er een administratief probleem was. In een mail aan de actievoerders staat te lezen: "Naar aanleiding van de recente media-aandacht rond de werking van vzw Ne(s)t en in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de aantijgingen, willen wij u de mogelijkheid geven om een ander goed doel te kiezen voor uw opbrengst. Het staat u natuurlijk vrij om al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken." De Koning Boudewijnstichting benadrukt nog dat ze geen stelling wil innemen in het dossier.