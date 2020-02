Maas treedt buiten haar oevers in Namen, Semois op hoogste peil in 10 jaar

De Semois treedt op enkele plaatsen buiten haar oevers in de provincies Namen en Luxemburg. Volgens de RTBF staat de Semois op sommige plaatsen op haar hoogste peil in tien jaar. In de provincie Namen treedt de Maas dan weer hier en daar buiten haar oevers.

Hieronder staat een kaartje met de situatie rond 20 uur vanavond. Rood is overstromingsgevaar, geel is waakzaam zijn voor overlast, groen is normaal. Meer informatie vindt u hier (in het Frans).

Lees verder onder het kaartje van Wallonië: