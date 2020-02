Wemmelse jongeren negeren samenscholingsverbod: politie deelt GAS-boetes uit

Sinds eind december 2019 verstoren een 30-tal jongeren de rust in Wemmel. De meesten wonen in de gemeente zelf en zijn minderjarig. Ze breken autospiegels af, steken vuilnisbakken in brand en vernielen brievenbussen. “Als ouderen voelen we ons niet meer veilig op straat”, aldus een buurtbewoner. “We komen ’s avonds niet meer buiten.” De politie voert nu regelmatig identiteitscontroles uit bij de jongeren. Een samenscholings­verbod moest het probleem onder controle houden, maar een aantal jongeren lapten die regels afgelopen weekend aan hun laars.