Nieuwe aannemer moet aanslepende werken in Wenduine weer op gang krijgen

Een aannemer heeft fouten gemaakt bij de werken in de Ringlaan. Het grootste probleem zijn de rioleringsbuizen onder een rotonde. Die werden slecht geplaatst en slecht gefundeerd. Het Vlaams Gewest, dat de werken laat uitvoeren, heeft het contract met die aannemer stopgezet.

Op een informatievergadering maandagavond in Wenduine werd meegedeeld dat de Vlaamse overheid een nieuwe aannemer zoekt om die fundering te versterken. Het is de bedoeling dat de nieuwe aannemer dat werk nog voor de zomer rond krijgt. Maar de bewoners van de Ringlaan betwijfelen of dat allemaal zo snel zal lukken. Ze protesteren met zwarte vlaggen tegen de aanslepende werken.