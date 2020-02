Wielerklassieker de Omloop viert 75ste verjaardag met tentoonstelling in Gentse Sint-Pietersabdij

Gent is de laatste jaren uitgegroeid tot een fietsstad en is bekend om haar meerdere wielerwedstrijden, vertelt schepen Sofie Bracke (Open VLD). “De laatste jaren zijn we over het algemeen een fietsstad geworden, maar eigenlijk zijn we dat al veel langer. Denk maar aan de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent en de Omloop van het Nieuwsblad."

"We willen de 75e verjaardag dan ook uitbouwen tot een echt wielerfeest, in de hele stad”, voegt Bracke toe. Om het feest zichtbaar te maken in het straatbeeld, werden 75 foto’s uit de rijke geschiedenis van de wedstrijd geselecteerd. Je kan ze bekijken in de etalages van 75 Gentse handelaars.