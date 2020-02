Zeldzame kamsalamander beter beschermd in Oost-Vlaanderen door extra poelen

De kamsalamander is één van de 107 Europees beschermde soorten die in Vlaanderen voorkomen. De soort komt bij ons nog voor in de natuurgebieden rond Lede, Wichelen en Wetteren. "Echt op het kruispunt tussen de drie gemeenten zijn we daarom bezig met poelen te graven. We proberen zijn leefomgeving zo ideaal mogelijk te maken", zegt Cromphout. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 20 centimeter. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders.