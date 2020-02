5 redenen om vaker een warm bad te nemen: waarom een bad helpt om beter te slapen en om gelukkiger te worden 

Om te weten dat in bad gaan ontspannend is, heb je geen geleerde studies nodig. Toch is het onderzoek over warme baden bijzonder boeiend. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt wat we spontaan aanvoelen: een bad nemen heeft positieve effecten. Sommige van die effecten zijn te verwachten, andere zijn verrassend.

De wetenschap kan ook helpen om meer uit dat warme bad te halen. Want een bad nemen is ook een beetje kunst. Je kan er béter in worden.