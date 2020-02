935 banen bedreigd bij farmabedrijf GSK, de grootste werkgever van Wallonië

De mededeling van de geplande ontslagen viel tijdens een bijzondere ondernemingsraad bij GSK, dat in ons land vaccins maakt. GSK is de grootste werkgever van Wallonië en de site in Waver is volgens het bedrijf de grootste vaccinproductiesite ter wereld.

De banen sneuvelen omdat GSK meer wil automatiseren. Tegelijk wil het bedrijf meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, en wil het sneller nieuwe vaccins op de markt brengen. Er is sprake van een investering van 500 miljoen euro in de Belgische infrastructuur de komende drie jaar.

De vestiging van GSK in ons land heet officieel GSK Vaccines, het is een van de drie afdelingen van het Britse bedrijf GSK, naast Pharma en Consumer Healthcare. Het herstructureringsplan zal die drieledige structuur veranderen in een tweeledige, met een biofarmabedrijf genaamd “New GSK” en een tweede bedrijf dat actief zal zijn rond consumentengezondheidszorg.