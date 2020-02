"We zijn het politieke gespin op de kap van de minderjarige kinderen beu", zegt advocaat Abderrahim Lahlali in "De ochtend" op Radio 1. "Ze leven in erbarmelijke omstandigheden in het Al-Hol kamp in Syrië, het is hartje winter. De rechtbank heeft de regering zes weken de tijd gegeven om de noodzakelijke bijstand te leveren. 10 dagen geleden zijn die 6 weken verstreken. Er is de facto geen ernstig initiatief gebeurd."