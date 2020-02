Regeringspartijen sluiten rangen na kritiek op N-VA over "mismanagement" bij Agentschap Inburgering en Integratie 

Minister van Inburgering en Integratie Bart Somers (Open VLD) windt er geen doekjes om in het parlement: "er zijn moeilijkheden" bij het Agentschap Inburgering en Integratie (Agii).

Er is een groot verloop bij de top van het agentschap, geeft de minister toe. Er zijn de wachtlijsten voor nieuwkomers om een inburgeringscursus te kunnen volgen. Bij aanwervingen werden fouten gemaakt. En er zijn te weinig objectieve gegevens: zo is het niet volledig duidelijk hoeveel een inburgerings­cursus aan de staat kost, of hoelang de doorlooptijd is van zo'n cursus.