Dit jaar zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In november weten we wie de komende vier jaar president wordt en of Donald Trump zichzelf opvolgt. Maar de race naar het Witte Huis start al veel vroeger. Deze week zijn de eerste ‘primaries’ of voorverkiezingen gehouden. Buitenlandjournalist Thomas De Graeve legt ons uit hoe het Amerikaanse kiessysteem precies in elkaar zit.