Arena-zwembad in Deurne tijdelijk gesloten door loskomend plafond

Dat het zwembad tijdelijk sluit, is slecht nieuws voor de vier zwemclubs die daar actief zijn. “We zoeken nu in allerijl een oplossing voor onze 240 leden”, zegt Britt Verbeek van zwemclub Siriuslibra. “Die leden hebben hun zwemlessen al betaald, dus we willen hen ook verzekeren dat ze die krijgen. Momenteel bekijken we of ze de lessen later kunnen inhalen.”

Wanneer het zwembad opnieuw opengaat is nog niet duidelijk. De zwemclubs gaan er vanuit dat het Arena-zwembad maximaal twee weken gesloten zal zijn.