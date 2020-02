Autotechnoloog Mark Pecqueur: "Controleer de tankkaart van werknemers met een plug-inhybride"

Zo'n vijf jaar geleden is er al eens ophef ontstaan over hybride auto's. Toen bleek bijvoorbeeld dat de hybride variant van de Porsche Cayenne opvallend goed verkocht werd. De zware SUV stond in de top drie van de populairste hybride bedrijfswagens, na de Toyota Auris en Yaris.

De auto was dan ook fiscaal voordelig terwijl de Cayenne amper 20 kilometer elektrisch kon rijden. In de praktijk kachelden bestuurders dus vooral rond in een vervuilende SUV. De politiek heeft het fiscale achterpoortje van de valse hybrides intussen gedicht: hybrides moeten nu een batterij met een capaciteit van 0,5 kWh per 100 kg autogewicht hebben.