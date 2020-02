Check: De kans dat u besmet raakt met het nieuwe coronavirus is verwaarloosbaar, zoals u ook geen ebola of zika opliep

Volgens dokter Dirk Wildemeersch van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid komt dit doordat mensen de risico's van ziektes vaak over- of juist onderschatten. "Iets dat onbekend is, wekt bijvoorbeeld wantrouwen, wat de risico's uitvergroot. Ook de berichtgeving in de media verhoogt dat gevoel van onveiligheid."

Als een ziekte daarnaast onbeheersbaar lijkt, verhoogt dat het risicogevoel. "Vergelijk het met rijden in een auto," zegt Wildemeersch. "Omdat we zelf achter het stuur zitten, schatten we de risico's lager in. Terwijl een ziekte die onzichtbaar is en je niet aan ziet komen ons juist een groter risicogevoel geeft."