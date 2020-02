Check: Komen er jaarlijks 50.000 migranten naar België via gezinshereniging, zoals Francken en Van Camp suggereren?

Zo worden de in België geboren kinderen van buitenlanders, in 2018 waren er 17.940, ook meegeteld onder gezinshereniging. Dat terwijl ze in feite niet “geïmmigreerd” zijn en ook nooit gescheiden waren van hun ouders. Bij die kinderen is "gezinshereniging" dus eerder administratief.

In de cijfers vonden we zelfs kinderen van Belgen die in België zijn geboren. Volgens Myria, het federaal migratiecentrum, kan dat bijvoorbeeld in gevallen waar de Belgische vader het kind dat hij had met een buitenlandse, pas later erkent.