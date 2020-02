Christian Van Thillo stopt als CEO van DPG Media maar blijft actief bij de mediagroep

Christian Van Thillo, de eigenaar en CEO van DPG Media, stopt als CEO van de mediagroep. DPG Media is het Belgische moederbedrijf van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, maar is ook actief in Nederland en Denemarken.

De nieuwe CEO wordt Erik Roddenhof, die nu al het Belgisch-Nederlandse deel van het bedrijf leidde. Van Thillo zelf wordt uitvoerend voorzitter en zal zich onder meer bezighouden met de strategie en het overnamebeleid van de groep.