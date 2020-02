De wereld is in de ban van het coronavirus: een tot nu toe onbekend virus dat opdook in Wuhan in China. Meestal zorgt het virus voor longproblemen. Soms kan het ook dodelijk zijn. Zo vielen er intussen al enkele honderden slachtoffers. Het virus treft vooral China, maar dook ook al in andere landen op, ook bij ons. Moeten wij ons zorgen maken? Dat vroegen we aan Koen Wauters, wetenschapsjournalist van VRT NWS.