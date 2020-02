Donald Trump wordt niet afgezet: Senaat spreekt Amerikaanse president volledig vrij na impeachmentproces

Tijdens het impeachmentproces in de Senaat is er veel om te doen geweest dat een meerderheid het horen van getuigen en het indienen van nieuwe documenten tegenhield.

Dit was een opdoffer voor de Democraten want die wilden in het bijzonder gewezen nationaal veiligheidsadviseur John Bolton oproepen na een perslek dat Trump in nauwe schoentjes kon brengen.