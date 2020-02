Drugsdealers van beruchte Peterboswijk krijgen tot 6 jaar cel

De wijk Peterbos kwam in 2018 meermaals in het nieuws na een reeks gewelddadige incidenten. MIVB-controleurs klaagden over agressie en een televisieploeg van VRT werd aangevallen door jongeren die er woonden. Politie en parket hadden inmiddels al een onderzoek geopend omdat er op grote schaal drugs werd verkocht. In de herfst van 2018 voerde de politie een grootscheepse actie uit waarbij een vijftiental personen werden opgepakt. Begin 2019 kwamen er opnieuw huiszoekingen, waarbij zo’n 100.000 euro en drugs in beslag werden genomen.