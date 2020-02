3,1 graden: zoveel warmer dan normaal was januari in Europa

Wereldwijd was de gemiddelde temperatuur voor januari de hoogste die we ooit hadden sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit 2016 werd met 0,03 graden Celsius gebroken. Ook Europa beleefde zijn warmste januari ooit: het record van 2007 ging voor de bijl met 0,2 graden.

Als we vergelijken met de periode 1981-2010 (dus niet de periode van bij het begin van de Industriële Revolutie, maar al meer recente jaren waarin de klimaatopwarming al begonnen was) was het in Europa zelfs 3,1 graden warmer dan gemiddeld. Grote delen van het noordoosten van Europa waren, over heel januari bekeken, zelfs 6 graden warmer dan normaal. Vooral Noorwegen, Zweden, Finland en het westen van Rusland kleurden rood tot donkerrood op de vergelijkingskaart. In andere regio's was het niet warmer dan gemiddeld, maar over heel Europa bekeken was de opwarming dus ruim 3 graden. (zie onder de kaart voor januari: hoe roder de kleur, hoe warmer de regio, hoe blauwer, hoe relatief kouder. De referentiebasis is het gemiddelde voor 1981-2010)