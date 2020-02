Twee jaar strijd tegen drugs(geweld): "Tijd om van Antwerpen een nationale prioriteit te maken"

Een klassieke klacht, die in de evaluatie een paar keer terugkeert. Zeker bij de federale gerechtelijke politie (FGP) van de provincie Antwerpen is er sprake van een personeelstekort. En dat laat zich voelen in de strijd tegen drugs: zo is er een team opgericht dat informatie moet verzamelen over de verschillende drugsbendes. Erg nuttig werk, maar de politiemensen voor dat team zijn wel weggehaald uit andere onderzoeksteams. "Er is nu meer informatie beschikbaar, maar er zijn minder speurders die vervolgens met die informatie aan de slag kunnen", staat te lezen in het rapport. Een zelfde probleem is er bij het zogenaamde "pluk-team", dat zoveel mogelijk buit van de drugsbendes te pakken moet krijgen, om hen in hun portefeuille te treffen. Een goed idee, maar in de praktijk lukt het vaak niet, door te weinig mensen bij het parket, en bij de lokale en federale politie.