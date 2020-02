Infrabel vervangt gevaarlijke overwegen in Diepenbeek door bruggen en tunnel

De afschaffing en vervanging van de zeven overwegen in Diepenbeek moet in de eerste plaats de veiligheid voor de weggebruikers en treinreizigers verhogen. "In de loop van de jaren waren er hier bij ons zeven dodelijk slachtoffers op een overweg", zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). Het meest dramatische ongeval dateert van 2005. Toen kwamen vijf jongeren om het leven op de overweg in de Peperstraat, toen hun auto door een trein werd aangereden.

De overweg aan de Peperstraat is een van de overwegen die afgesloten zal worden. Ook via de Rooistraat en de Bentstraat zal het verkeer niet meer over de sporen kunnen rijden. Er komt daar wel een keerlus. Aan de Bentstraat zal er zelfs een fietspad worden doorgetrokken tot in Bilzen. In de Waardestraat en de Nierstraat zal Infrabel een brug als alternatief laten aanleggen. De Stationsstraat, in het centrum, krijgt dan weer een tunnel voor voetgangers en fietsers die op die manier makkelijk de vernieuwde perrons en het toekomstige tramstation kunnen bereiken.