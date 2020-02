Gedenkteken voor Stephanie Verbraekel en alle andere verkeersslachtoffers onthuld in Schaarbeek 

In Schaarbeek is een herdenkingsmonument onthuld voor de 28-jarige Stephanie Verbraekel. De journaliste van De Standaard overleed ruim 2 jaar geleden toen ze de Haachtsesteenweg overstak. Op het moment van het ongeval reed de dader 90 kilometer per uur in een zone 30. Hij kreeg een werkstraf en een rijverbod van 4 jaar.

Naar aanleiding van het ongeval beslisten de ouders en vrienden van Stephanie de burgerbeweging "Collectief 1030/0" op te richten rond verkeersveiligheid in het Brussels Gewest. Zij beslisten ook het gedenkteken te plaatsen. Niet alleen voor Stephanie, maar voor alle Brusselse verkeersslachtoffers, zegt Pieter Fannes: "Een werk als dit doet je meteen nadenken. Mensen gaan erover praten en zijn ermee bezig, dat is toch erg belangrijk. Het is meer dan symboliek. Het is een werk waar de buurt zich verbonden mee voelt, waar ze zich kan achter scharen en waarover gepraat zal worden. Je maakt er eigenlijk iets levend van, van die doelstelling van nul verkeersdoden. Anders blijft het misschien abstract."