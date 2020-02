Is de Europese "Green Deal" een "mean deal" voor Vlaanderen, zoals minister Zuhal Demir (N-VA) beweert?

Tegelijk stelde de Europese Commissie een aantal criteria op om te bepalen welke regio's in aanmerking komen voor geld uit het Transitiefonds. Een van de criteria is bijvoorbeeld het aantal mensen dat werkzaam is in steenkool- of bruinkoolmijnen.

Een ander criterium houdt rekening met de koolstofuitstoot van de industrie, maar ook met de "bruto toegevoegde waarde" van die industrie. Volgens die criteria gaat er 2 miljard euro naar Polen (een land dat voor 80 procent van zijn energie afhankelijk is van steenkool). Voor België (waar geen steenkoolcentrales meer zijn) slechts 68 miljoen euro.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt dit onrechtvaardig. Bovendien is ze niet gelukkig over een voorstel dat de Europese Commissie deed over hoe de 68 miljoen euro binnen België verdeeld zou moeten worden. Op basis van statistische gegevens zou alles volgens de Commissie naar Henegouwen moeten gaan. De minister reageerde bijzonder scherp.