"In uwen frigo": sorteer de inhoud van uw koelkast en bespaar 360 euro

De universiteit van Gent zal de impact van het project nagaan. "We beginnen met 60 huishoudens", legt Heymans uit, "we kijken hoeveel voedsel verspild wordt voor de start van project en we meten dat ook nog eens op het einde van het project. Dan zullen we zien of er verbetering is. We hopen van wel natuurlijk."

"Dit project is echt een wereldprimeur, het is nog nergens in de wereld geprobeerd. Maar het is dan ook niet gemakkelijk om voedselverspilling bij de gewone mens aan te pakken", zegt Heymans. De huishoudhulpen zelf zien het alvast zitten: "Ze zijn heel erg enthousiast."