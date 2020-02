Eerste Belg die besmet is met coronavirus spreekt vanuit ziekenhuis: "Ik maak me geen zorgen, mijn gezondheid is prima"

Het Sint-Pietersziekenhuis benadrukt ook dat andere patiënten of bezoekers van het ziekenhuis zich geen zorgen moeten maken: "Het virus is totaal afgezonderd, er is absoluut geen risico", zegt Dusart. "Het personeel dat zich over deze besmette patiënt ontfermt, is speciaal opgeleid. We hebben in het verleden ook al veel tuberculosepatiënten behandeld en die zijn ook zeer besmettelijk. Of andere coronavirussen, zoals het MERS-virus. Voor ons is dit routine."