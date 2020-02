Grondwaterpeil in De Wijers weer normaal

In het vijvergebied De Wijers, in Midden-Limburg, is het grondwaterpeil weer normaal. Door de droge zomers van de afgelopen jaren was het grondwater overal drastisch gezakt. Maar de regen van de afgelopen dagen heeft de natuur veel goed gedaan. Voor het eerst is er nu een plaats in Limburg waar het tekort is aangevuld.