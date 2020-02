Mensenrechtenrapport: "Honderden door de VS uitgezette Salvadoranen vermoord, verkracht of mishandeld in thuisland"

HRW geeft onder meer het voorbeeld van de 17-jarige Javier, die in 2010 op de vlucht sloeg omdat straatbendes hem wilden inlijven. Hij trok naar zijn moeder, die eerder al naar de VS was gevlucht. Zijn asielaanvraag werd echter afgekeurd en in 2017 werd de jongen uit de VS gezet. Hij was toen 23. Vier maanden later werd Javier vermoord door bendeleden van de beruchte Mara Salvatrucha, een van de twee grote bendes in El Salvador.



Naast dat aantal doden heeft HRW ook weet van 70 anderen die mishandeld, verkracht of gemarteld werden of vermist raakten nadat ze naar El Salvador waren teruggekeerd. Maar het eigenlijke aantal doden en mishandelden ligt waarschijnlijk veel hoger, stelt HRW, aangezien de meeste misdaden in El Salvador niet officieel gedocumenteerd worden. Ook het geweld door de overheid wordt in de doofpot gestoken.

"Verschrikkelijk veel Salvadoranen zijn na hun deportatie het slachtoffer van moord, verkrachting en ander geweld, terwijl de Amerikaanse regering het Salvadoranen steeds moeilijker maakt om asiel te krijgen", besluit Alison Parker, medeauteur van het rapport. "De Amerikaanse regering knijpt de ogen dicht voor de dodelijke gevolgen van haar harteloze beleid."

Tussen 2014 en 2018 zette de VS 11.000 Salvadoranen uit het land. Van de asielaanvragen werd in die periode 18 procent goedgekeurd. In Mexico wordt 36 procent van de Salvadoraanse asielaanvragen goedgekeurd, in andere Centraal-Amerikaanse landen meer dan 70 procent. (De tekst gaat voort onder de video.)