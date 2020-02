Oude ijskelder in Koninklijk Park in Leopoldsburg gerestaureerd: "Voortaan een thuis voor vleermuizen"

"We hebben de muren aan de ingang heropgebouwd en alle klimop verwijderd", vertelt boswachter Dany Ruysen. "Binnenin hebben we holtes voor de vleermuizen gecreëerd. Momenteel zitten er nog niet veel vleermuizen, maar we hopen dat dat gaat veranderen. Want we gaan de bodem van de kelder wat natter proberen te maken." Op de berg werd alle Amerikaanse vogelkers weggehaald. Vroeger stond er ook een kleine kiosk op de berg, maar die is niet heropgebouwd. "We willen vermijden dat wandelaars over de berg lopen. Daarom hebben ze er ook een omheining rond geïnstalleerd."