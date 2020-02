Ik hoop dat Nancy Pelosi zich schaamt voor het verscheuren van de toespraak van Donald Trump

De rechtsstaat steunt op wetten. Wij vergeten te vaak dat wetten in wezen niets anders zijn dan juridische regels die ons toelaten fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Wie het fatsoen in het politieke proces opgeeft, vergeet dat er geen alternatief is om een samenleving netjes te ordenen. Wijlen filosoof Koen Raes zei: "We hebben alle klassieke beleefdheidsregels overboord gegooid, omdat we ze autoritair vonden. Maar er is geen nieuwe moraal voor in de plaats gekomen." Ook in de politiek niet.

Ik hoop dat Nancy Pelosi zich nu schaamt voor wat ze heeft gedaan. Schaamte is immers de eerste stap naar moreel handelen. Het is de schaamte die van ons fatsoenlijke mensen maakt. In 2001 publiceerde Ramsey Nasser zijn schitterende boekje "Zeiksnor en de twee culturen" waarin hij een oud heertje laat opdraven met de uitroep: "Pudeur! Deftigheid! Hoffelijkheid! Fatsoen!" Ik roep het hem graag na.