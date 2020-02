Infrabel verspreidt beelden van auto die nipt ontsnapt aan botsing met trein: "Filmpje waar onze broek van afzakt"

31 januari, 10.11 uur, Meix-devant-Virton in de provincie Luxemburg, lezen we op het korte videootje dat Infrabel vandaag verspreid heeft. Eerst zien we de slagbomen aan een spoorweg naar beneden gaan en de rode lichten die beginnen te knipperen.

Plots komt er linksboven in beeld een auto aangereden. De auto rijdt zonder te remmen dwars door de slagbomen, over de overweg. Een handvol seconden later komt er een goederentrein voorbij. (Lees verder onder de beelden.)