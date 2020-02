Ingenieur uit Herentals bedenkt speedpedelec "die comfort van auto benadert"

In april komt speedpedelec Ellio op de markt, eerst is er nog een testperiode in elke provincie. "We merken interesse en enthousiasme zowel bij de dealers als bij de leasemaatschappijen", zegt Keppens. Hij is ook erg lovend over de regelgeving en infrastructuur voor speedpedelecs bij ons. "Hier mogen ze op de fietspaden die op vele plaatsen al fietsostrades geworden zijn."