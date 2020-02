Kamagurka en Herr Seele na 16 jaar weer op de planken: "Absurdisme is meer dan ooit nodig"

Na 16 jaar staan Kamagurka en Herr Seele weer samen op de planken met "The return of the comeback". De voorstelling is af en toe vulgair, maar vooral chaotisch en erg absurd. En dat laatste is volgens het duo net wat we nu nodig hebben. "Als je naar ons komt kijken, oefen je om de absurditeit van de realiteit aan te kunnen", zo vat Kamagurka het samen. Onze reporter Pieterjan Huyghebaert trok naar de show in Kuurne. Bekijk hierboven zijn verslag.