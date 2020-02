Eerste asielzoekers aangekomen in nieuw centrum Koksijde

De eerste asielzoekers komen van het asielcentrum van Bredene dat maandag definitief sluit. Het zijn vooral gezinnen. Later wordt de lichting uit Bredene aangevuld met asielzoekers die vanuit het aanmeldcentrum in Brussel aan Koksijde worden toegewezen. Het centrum van Koksijde wordt beheerd door Fedasil, dat is de Belgische overheidsdienst die asielzoekers opvangt.