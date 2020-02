Helft minder woningen op de site van Vetex in Kortrijk

Er werd jaren gepalaverd over de Vetex-site. Er was ook sprake van hangjongeren en over vandalisme in de oude fabriekshallen. Dat leidde in 2018 zelfs tot een nachtelijk toegangsverbod dat een maand of twee werd aangehouden. Nu is er dus een compromis bereikt. Floor Vandewalle van buurtcomité Tsjing Tsjang is tevreden. Ook omdat in de plannen nu een stadspark en een buurthal vervat zijn. De stad Kortrijk investeert meer dan 1,3 miljoen euro, in de open ruimte en in de renovatie van het vroegere centrale gebouw.