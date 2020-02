Leuven maakt mondzorg toegankelijker voor mensen in armoede met project "Start smiling"

"Met het project "Start smiling" willen we mondzorg toegankelijker maken voor mensen die het niet kunnen betalen. Concreet gaan we beginnen met gratis gebitscreenings. Na zo'n screening met een vrijwillige mondzorgcoach kan die de persoon opvolgen die tandzorg nodig heeft. We willen ook graag met Leuvense tandartsen samenwerken. Nu zitten er nog geen tandartsen in de wijkgezondheidscentra, daar willen we verandering in brengen. Uiteraard zal er een nauwe samenwerking zijn met de Leuvense buurtwerkers, zij staan dicht bij mensen die in armoede leven. Op basisscholen gaan we allerlei activiteiten rond mondzorg organiseren, samen met KU Leuven en UCLL."