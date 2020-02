Lier kampt met rattenplaag: "Laat geen etensresten achter"

"Mensen geven de eenden langs de waterlopen eten en dat trekt niet alleen eenden aan, maar ook ratten en ander ongedierte. We roepen dus op om dat niet meer te doen, hoe plezierig het ook is", spoort de burgemeester van Lier Frank Boogaerts aan. "We zien ook dat sommige bewoners huisvuil en etensresten achterlaten in de tuin. Ook dat trekt ongedierte aan."

Als je een probleem hebt met ratten, kan je altijd de stadsdiensten bellen want Lier heeft een rattenvanger in dienst.