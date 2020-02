Man zwaargewond na sprong op dak van trein

Iets over 18 uur dinsdagavond zag een treinreiziger een man liggen op de treinsporen op de laagste verdieping van het station Antwerpen-Centraal. Eerst werd gedacht dat hij was aangereden door een trein, maar bij het bekijken van de camerabeelden werd duidelijk dat hij op het dak van een trein was gesprongen.

Bij de sprong kwam de man tussen twee wagons terecht. Hij raakte zwaargewond. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. De gevolgen voor het treinverkeer bleven beperkt.