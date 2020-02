Mark "Hulk" Ruffalo steunt Europa in de strijd tegen levensgevaarlijke chemische stoffen

Forever chemicals zijn onafbreekbare chemische stoffen. Die worden onder andere gebruikt in de anti-aanbaklaag van braadpannen, waardoor ze in de voedselketen terecht kwamen en op grote schaal kanker veroorzaakten. Europa wil nu, met de steun van Hollywood, de productie van die stoffen verbieden.



De steun uit Hollywood kwam vandaag in Brussel van Mark Ruffalo, bekend van zijn rol als de Hulk in "The avengers". Dat hij begaan is met de problematiek van schadelijke chemische stoffen is geen toeval, want daarover gaat zijn nieuwe film "Dark waters", die eind deze maand uitkomt.



In "Dark waters" speelt Mark Ruffalo de advocaat die in 2001 chemiereus Dupont aanklaagde, omdat het bedrijf decennia lang tienduizenden inwoners van de Amerikaanse staat West-Virginia had vergiftigd.