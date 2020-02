Meer dan 2.000 vzw's hebben eerste geld van De Warmste Week ontvangen, vrijwilligers hebben de smaak te pakken

De Warmste Week 2019 bracht in totaal 17.518.153 euro op. Dat bedrag komt vooral uit de meer dan 13.000 acties die in Vlaanderen georganiseerd werden. Maar ook overkoepelende initiatieven zoals de Warmathon, de Back-t-Back-concerten in Kortrijk, de sms'jes tijdens de radiomarathon en de verkoop van gadgets zoals het vlammetje.

Ongeveer 90 procent van al dat ingezamelde geld is nu doorgestort naar de meer dan 2.000 vzw's die zich geregistreerd hadden voor de editie van 2019. Het gaat om geld uit de acties. De Koning Boudewijnstichting zorgt ervoor dat elke euro bij de juiste vzw terechtkomt.

Eind deze maand volgt er een twee schijf uitbetalingen. Dat is dan het geld van de grote initiatieven, dat over alle deelnemende vzw's verdeeld wordt. Later kunnen nog kleinere stortingen volgen, als er nog geld binnenkomt van acties die pas later hun opbrengst hebben overgeschreven.