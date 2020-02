Van Instagramsucces tot buitenlandse tournee in 2 jaar tijd: wie is Angèle en kan ze de nieuwe Stromae worden?

En daar blijft het niet bij: Frankrijk valt niet veel later als een blok voor de Brusselse. Dat Angèle de uitreiking van de MIA’s aan zich voorbij moet laten gaan, omdat ze op tournee is bij onze zuiderburen, is uniek. Weinig Belgische artiesten hebben dat op hun palmares, laat staan op hun 24e. Maar Angèle smeedt het ijzer nu het heet is: op de laatste NRJ Music Awards in Cannes wordt ze verkozen tot Franstalige vrouwelijke artiest van het jaar. Er prijken ook twee “Victoires” in haar trofeeënkast, de Franse evenknie van de MIA’s of de Waalse D6bels Awards. En in totaal heeft Angèle nu ook 8 MIA’s gewonnen in twee jaar tijd.