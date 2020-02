Wie valt er vanavond in de prijzen op de MIA's? "Het jaar van Brussel, Nederlandstalige muziek en urban"

“Een awarduitreiking als de MIA’s is een populariteitspoll, want je vraagt het brede publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen. Het gaat niet om welke artiest het vaakst gestreamd werd, het meest heeft opgetreden of het grootste publiek heeft bereikt: mensen kiezen gevoelsmatig hun favorieten. Vaak een jonge artiest die rond de periode van de uitreiking erg populair is. Een rationale logica is daar niet per se in terug te vinden”, zegt VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans, die de MIA’s mee organiseert.

“In de nominaties laat de mediajury vaak wel een erkenning blijken voor artiesten die het voorbije jaar iets bijzonders hebben gedaan. Zwangere Guy is niet toevallig 7 keer genomineerd: hij was alomtegenwoordig op de festivals en is ondanks een woelig levensverhaal muzikaal doorgebroken. Balthazar speelt na enkele soloprojecten opnieuw samen en die groep blijft één van onze beste muzikale exportproducten en liveacts. En dan is er plots de doorbraak van Brihang, iemand die heel eigentijdse urban maakt en dat in het Nederlands. Dat springt eruit. En de populaire en alomtegenwoordige Angèle: het hoeft niet te verbazen dat ook zij 5 keer genomineerd is. Haar steile opmars in ons land en Frankrijk is bijzonder straf.”