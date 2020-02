Angèle grote winnaar op de MIA's met 5 prijzen, Balthazar en Niels Destadsbader winnen elk 2 awards

"Zo'n prijs winnen vind ik heel plezant, maar volle zalen is nog altijd plezanter", zei Niels Destadsbader. "Wij treden in oktober weer drie keer op in het Sportpaleis. Dat is nog negen maanden en er zijn intussen al 40.000 tickets de deur uit. Dat is zo straf dat wij beslist hebben er twee extra shows bij te doen. Dus iedereen welkom op 28 en 29 november in het Sportpaleis."



Ook Balthazar wint 2 MIA’s, in de categorie beste alternative, en beste auteur/componist, voor frontmannen en architecten van de nummers Jinte Deprez en Maarten Devoldere. Balthazar was 6 keer genomineerd, onder meer in de categorie album. Hun eerste drie albums werden telkens bekroond met die MIA, maar hun vierde album “Fever” haalt die felbegeerde award niet binnen. De prijs voor het beste album gaat naar Lost Frequencies.