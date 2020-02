Mitt Romney zal hoogstwaarschijnlijk als enige Republikein voor afzetting van Donald Trump stemmen

Romney, die in 2012 nog de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen had binnengehaald, had ook vorige week al de Democraten gesteund. Hij sprak zich toen uit voor het oproepen van getuigen tijdens het impeachmentproces. Die vraag werd uiteindelijk verworpen door de Republikeinen, die in de Senaat over een meerderheid beschikken.

De stemming in de Senaat over de impeachment van Trump was gepland voor 22 uur Belgische tijd en is intussen begonnen. Romney heeft tegen Trump gestemd op de eerste vraag. Voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid vereist. De verwachting is dat Trump zal worden vrijgesproken.