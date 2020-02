Modemuseum Hasselt trekt ex-atleten Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée aan als gastcurator

Ooit waren sport en mode twee gescheiden werelden. Sportkledij droeg je alleen tijdens het sporten. Niemand die eraan dacht om in een sportoutfit de stad in te gaan.

Tegenwoordig zijn sportswear en mode onlosmakelijk met elkaar verbonden. Modehuizen werken samen met bekende sporters en sportmerken doen dan weer meer en meer beroep op bekende modeontwerpers.

Volgens Elodie Ouédraogo heeft dat veel te maken met onze manier van leven. "We zijn voortdurend "on the go" en dus willen we een outfit die dat ondersteunt, waar we ons comfortabel in voelen. Vandaar dat we tegenwoordig overal sneakers, hoodies en leggings in het straatbeeld zien."