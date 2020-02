Na "gracieuze kniebuiging" van Joaquin Phoenix voor Prins William: "Grap of spot?"

"De ongebruikelijke begroeting heeft velen de vraag doen stellen of het hier om een goedbedoelde handeling gaat of om een subtiele manier om de koninklijke gebruiken in diskrediet te brengen. Ook al leek prins William zelf niet onder de indruk te zijn en liet hij niet na het acteerwerk van Phoenix te loven. Toch moeten we ons de vraag stellen of de acteur niet te ver gegaan is", merkte nieuwswebsite Daily Mail op. Volgens etiquette-expert William Hanson was dit "een van de voorbeelden waarbij beroemdheden, die geen enkel verstand hebben van de koninklijke tradities, de Britse koninklijke familie gebruiken om grappig uit de hoek te komen. De tijden zijn op dat vlak duidelijk veranderd."

Volgens lifestylewebsite Harper's Bazaar bestaat er geen verplichte manier om iemand van de koninklijke familie te begroeten, "ook al houden velen graag vast aan de heersende tradities. Misschien wist Phoenix niet hoe zich te gedragen. Of wilde hij misschien de traditionele rolpatronen van hoe een vrouw en hoe een man moet groeten, aan de kaak stellen. Als we rekening houden met de glimlach op zijn gezicht, dan vermoeden we dat hij dat laatste wilde doen."

Wat de bedoeling ook was, op sociale media wist men de begroeting alvast danig te waarderen: